وزير الإعلام اليمني يحذّر من تلاعب الحوثيين بالمناهج الدراسية

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من خطر تلاعب ميليشيات الحوثي بالمناهج الدراسية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يخرج جيلًا من المؤدلجين المتطرفين.

ونشر الوزير، الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعًا مرئيًا، يظهر فيه أحد الطلاب وهو يقوم بسرد قصة مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، على زملائه في الطابور الصباحي بإحدى المدارس في العاصمة صنعاء.

وقال الإرياني، في تعليق له نشره رفقة المقطع: “ما تلقنه ‎الميليشيات الحوثية الإيرانية لأطفالنا، مع صباح كل يوم دراسي جديد، من أفكار إيرانية ضالة ومنحرفة ودخيلة على ثقافة وهوية المجتمع اليمني يعد أخطر الوسائل التي تزرعها الميليشيات في مستقبل اليمن؛ لتدمير النسيج الاجتماعي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين”.

ولفت الإرياني في ذات السياق إلى أن “استمرار سيطرة ‎الميليشيات الحوثية الإيرانية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وفرض أفكارها المستوردة من طهران وتلاعبها بالمناهج الدراسية، سيفرز جيلًا من المؤدلجين والممتلئين بالأفكار الخمينية المنحرفة”، معتبرًا ذلك “كارثة سيدفع ثمنها اليمن والمنطقة والعالم لعقود قادمة”.

وذيّل الإرياني حديثه بوسم “هاشتاج” #حوثنة_التعليم_في_اليمن.

ومنذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى، مطلع عام 2015، حرصوا على استبدال المناهج الدراسية، واعتماد مناهج أخرى تتفق مع المذهب الشيعي.