بإسناد من التحالف العربي.. ‏‎الجيش اليمني يحرر مناطق جبلية في تعز‎

تمكنت قوات الجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، من تحرير عدد من المناطق الجبلية، شمال مديرية القبيطة في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وسبق تحرير تلك المواقع، اندلاع معارك قتالية عنيفة بين الجيش اليمني مسنودًا بمقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، نجم عنها سقوط العشرات من صفوف الانقلابيين بين قتيل وجريح.

وقال المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية المسلحة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، تتمكن من تحرير جبل الكوكب وجبل النبي شعيب وجميع التباب المجاورة، شمالي مديرية القبيطة”.

وأضاف: “بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم، وسط استمرار المعارك وتقدم قوات الجيش”.‎