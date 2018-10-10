محمّلة بالمتفجرات.. التحالف العربي يعلن السيطرة على طائرة مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة، التابعة له، تمكنت من السيطرة على طائرة بدون طيار إيرانية محمّلة بالمتفجرات، تابعة لميليشيا الحوثي من نوع “قاصف1”.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، فقد تم إنزال الطائرة المسيرة المحملة بالمتفجرات، والمتوجهة إلى مواقع تابعة للقوات اليمنية الموالية للشرعية المدعومة من “التحالف العربي“، بالساحل الغربي لليمن.

وبحسب الوكالة، اكتشفت الفرق المختصة، خلال فحص مكونات الطائرة المسيرة، كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف مختارة، في محاولات يائسة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران؛ لتحقيق انتصارات وبطولات وهمية لرفع الروح المعنوية الانهزامية لعناصرها، وذلك على وقع خسائرها وانكساراتها المتلاحقة في الساحل الغربي.