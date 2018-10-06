مليشيات الحوثي تحتجز 10 سفن نفطية في ميناء الحديدة‎

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح السبت، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعت إفراغ حمولتها، مشيرا إلى أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب 6 أِشهر.

وأضاف فتح، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن هذا إجراء متعمد من قبل المليشيات، بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية، وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت إلى 60% لتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للمليشيات.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات هي جزء مما تقوم به مليشيات الحوثي يوميا من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، واستخدام ذلك لتجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات.

وأكد فتح، أن الوضع الإنساني في المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الحوثيين بات كارثيا، بسبب إجراءات المليشيات الانقلابية وقيامها بخلق الأزمات وإثقال كاهل المواطنين، مطالبا منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، بسرعة التدخل والضغط على المليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها، والسماح بحركة بالمرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء.