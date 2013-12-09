جماعة في حضرموت تهدد "الشواذ " بالقتل

توعدت جماعة تحمل شعار القاعدة وتطلق على نفسها "شباب حضرموت " بقتل مثيلي الجنس في المحافظة.

وهددت في بيان لها نشرته على صفحتها في الفيس بوك بقتل من تثبت عليه الحجة مالم "يتب توبة نصوح" على حد قولها.

وأقسم القائمون على الجماعة اليمين لتخليص المجتمع من " الشواذ" أو " اللوطيين" كما يطلق عليهم في المصطلح الديني.

وقالت في بيانها " سوف نطبق شرع الله على الفاعل والمفعول بــ"القتل" إذا ثبت عليه بــ الأدلة الشرعية".

وأضافت " سنحارب الفساد أيا كان ولن نتهاون في تطبيق شرع الله عز وجل".

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت ضبطت أكثر من 5 محلات تروج أفلاما اباحية وأحالتهم للتحقيق خلال الشهر الماضي.