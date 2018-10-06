مقتل قيادي في حزب الإصلاح الإخواني جنوبي اليمن‎

لقي قيادي وصحفي في حزب الإصلاح الإخواني في اليمن مصرعه مساء يوم الجمعة برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الضالع جنوبي البلاد .

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على زكي السقلدي الصحفي والقيادي البارز لحزب الإصلاح اليمني في مدينة الضالع ، وأردوه قتيلاً على الفور .

وأضافت المصادر أن السقلدي كان يتواجد في سيارته الشخصية أما منزله في مدينة الضالع أثناء تعرضه لإطلاق نار من مسلحين مجهولين تمكنوا من الفرار عقب جريمتهم .

والصحفي السقلدي هو مراسل موقع المصدر أونلاين التابع لحزب الإصلاح الجناح السياسي لجماعة الإخوان باليمن .

وعادة ما يستهدف مسلحون مجهولون قيادات أمنية وعسكرية ورجال دين في المناطق المحررة باليمن ، غالبيتهم من الجنوبيين المؤيدين لمطالب إنفصال الجنوب عن الشمال وآخرين من الجماعات السلفية ، إلا أن في الفترة الأخيرة طالت الإغتيالات ناشطين وقيادات في حزب الإصلاح اليمني والذين معظمهم أيضاً ينتمون للمحافظات الجنوبية .