اليمن ..قتلى وجرحى في قصف حوثي على مخيم للنازحين في الخوخة(صور)

قصفت ميليشيات الحوثي في اليمن يوم الجمعة مخيم مركز الملك سلمان للنازحين في مدينة الخوخة الساحلية جنوبي محافظة الحديدة ، وأودت بحياة إمرأتين وإصابة العشرات .

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في صفحته على “فيسبوك” أن “الميليشيات الحوثية أستغلت وقت الظهيرة الذي يزدحم فيه المخيم بالنازحين ، وقامت بقصفه بقذائف صاروخية ، أسفرت عن مقتل إمرأتين وإصابة العشرات معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال”.

من جانبه علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الحادثة التي أدانها بشدة ، ووصفها بالجرائم البشعة التي تواصل الميليشيات الحوثية في إرتكابها ضد المدنيين في اليمن .

وقال الإرياني في تغريدة على صفحته في تويتر : “قصف مخيم النازحين في بني جابر مديرية الخوخة تاكيد على الاعمال الاجرامية اليومية البشعة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإيرانية ،غير أبهة بحياة المواطنين،ودون خوف او قلق بسبب الصمت الدولي المستمر من المنظمات الدولية وعدم تحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ازاء هذه الجرائم”.

وأضاف في تغريدة أخرى : “اطالب الامم المتحدة ومنظماتها الدولية ادانة هذه الجريمة الإنسانية البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الدولي والإنساني،والوقوف بحزم أمام هذه الجرائم الإنسانية المتكررة التي أقدمت عليها الميليشيا الحوثية الإيرانية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان”.