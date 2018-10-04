سكان عدن يتظاهرون تلبية لدعوة الانتقالي الجنوبي‎ (صور وفيديو)

احتشد سكان مدينة عدن عصر اليوم الخميس بمدينة كريتر، تأييدًا للانتفاضة السلمية التي دعا إليها أمس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن.

وردد المحتشدون عبارات تفيد بتأييدهم لبيان المجلس الانتقالي، داعين في الوقت نفسه قياداته إلى المضي بهم قدمًا في استعادة دولة الجنوب، ورسم الحدود إلى ما كانت عليه بين الشطرين الجنوبي والشمالي، قبل إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو/ آيار من العام 1990.

كما ردد المتظاهرون، عبارات أكدوا من خلالها سخطهم وتنديدهم ورفضهم لممارسات حكومة بن دغر، التي وصفوها بـ”الفاسدة”.

وجاء تجمهر سكان عدن في مدينة كريتر، مساء اليوم، بعد يوم واحد من دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى انتفاضة شعبية سلمية، ضد حكومة بن دغر، مطالبًا المواطنين بـ”عدم الإقدام على أي عمل فوضوي، يتم استغلاله من قبل المتربصين بالجنوب”.

يذكر أن دعوة الانتقالي الجنوبي، تأتي في ظل تدهور الأوضاع الخدمية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية، التي تحررت من غزو ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل 3 سنوات، في وقت تقف فيه الحكومة الشرعية، عاجزة عن إيجاد الحلول والتخفيف من معاناة المواطنين.