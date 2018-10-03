عدّه الجنوبيون بداية “الحسم” وعدّه آخرون “إعلان تمرد”.. بيان “المجلس الانتقالي” يهز الساحة اليمنية

لقي إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، والقاضي بفك الارتباط بـ”الشرعية” وحكومتها، ردود فعل متباينة، بين من رآه قرارًا صائبًا فرضته الظروف السيئة في الجنوب، في حين عدّه آخرون خروجًا على الشرعية وانقلابًا متكامل الأركان على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بينما اكتفى رئيس الحكومة اليمنية بالتحذير من “أعمال الشغب”.

وتفاعل عشرات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع البيان الذي أصدره الانتقالي الجنوبي في وقت سابق اليوم الأربعاء، والقاضي بإعلان كافة محافظات جنوب اليمن “منكوبة”، إضافة إلى دعوته لـ”انتفاضة شعبية سلمية تزيل كل العناء”، وتحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وثمّن أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، مضامين البيان، مؤكدين أنه جاء في وقت تعيش فيه المدن المحررة أزمة اقتصادية خانقة، وصلت حد انتشار المجاعة في بعض مناطق جنوب اليمن.

وذهب البعض إلى اعتبار أن البيان حدد خارطة طريق سياسية لشعب الجنوب لا مكان فيها لـ”أنصاف الحلول”، وكتب أحدهم، يقول “البيان يوضح جملة الأهداف الاستراتيجية التي حان الوقت لتنفيذها، ويحدد المهام والأهداف، ويؤكد أنه لا مجال للخيارات الرمادية، فإما أن نكون مع مشروعنا الوطني المتمثل في الاستقلال، وإما أن نقبل البقاء رهينة سلوك حكومة فاسدة لن تهدينا إلا العذاب والإذلال والموت”.

بيان #المجلس_الانتقالي_الجنوبي يوضح جملة الأهداف الاستراتيجية التي حان الوقت لتنفيذها، ويحدد المهام والأهداف،ويؤكد انه لا مجال للخيارات الرمادية، فإما أن نكون مع مشروعنا الوطني المتمثل في الإستقلال واما أن نقبل البقاء رهينة سلوك حكومة فاسدة لن تهدينا إلا العذاب و الإذلال والموت — AHMED.naji.AWLQY.™ (@ahmedawlqy) October 3, 2018

ومن جانبه، اعتبر “ابن الذيب الخليفي”، أن “بيان المجلس الانتقالي الجنوبي واضح وقوي وخرج من المنطقه الرمادية وجعل بقية الجنوبيين المتدنبعة بالشرعية في زاوية إما مع شعب الجنوب أو ضده.. آلية تنفيذ البيان على الشعب الجنوبي والخروج لإسقاط الشرعية برمتها وسيتكفل المجلس بحمايتها عسكريًا وتمثيله سياسيًا حتى النصر”.

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بيان #المجلس_الانتقالي_الجنوبي واضح وقوي وخرج من المنطقه الرمادية وجعل بقية الجنوبيين المتدنبعه بالشرعية في زاوية اما مع شعب #الجنوب او ضده..

آلية تنفيذ البيان على الشعب الجنوبي تنفيذها والخروج لاسقاط الشرعية برمتها وسيتكفل المجلس بحمايتها عسكريا وتمثيله سياسيا حتى النصر.. — ابن الذيب الخليفي #الجنوب (@fahadalkhlefi) October 3, 2018

أما المحامي يحي غالب، فأكد أن “بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يعتبر تدخلًا اضطراريًا وجوبيًا لإنقاذ شعب الجنوب وكواجب أخلاقي على الانتقالي.. عبرت مفردات البيان عن مشروعية التدخل للمجلس المنبثق من التفويض الشعبي..البيان عبارة عن مرافعة سياسية وقانونية دفاعًا عن شعب الجنوب جاءت في وقتها”.

بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يعتبر تدخل اضطراري وجوبي لإنقاذ شعب الجنوب وكواجب أخلاقي على الانتقالي عبرت مفردات البيان عن مشروعية التدخل للمجلس المنبثق من التفويض الشعبي..البيان عباره عن مرافعه سياسيه وقانونيه دفاعا عن شعب الجنوب جاءت في وقتها #المجلس_الانتقالي_الجنوبي — المحامي يحي غالب (@Yehya_lawyer) October 3, 2018

فرد عليه الكاتب “هاني مسهور”، بقوله “المجلس الانتقالي أمام اختبار حقيقي بإدارة الجنوب سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا في ظرف استثنائي تتوغل فيه أذرع قطر الإرهابية”.

#المجلس_الانتقالي_الجنوبي امام اختبار حقيقي بإدارة الجنوب سياسيا واقتصاديا وامنيا في ظرف استثنائي تتوغل فيه اذرع قطر الارهابية — هاني مسهور (@hsom67) October 3, 2018

إعلان تمرد

ورغم موجة التأييد والاتيارح التي قابل بها الجنوبيون إعلان مجلسهم الانتقالي، إلا أن هناك بعض الأطراف التي لم تر في البيان أكثر من “إعلان تمرد”، وفق تعبير القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي، الذي علّق قائلًا “بيان المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان انقلاب كامل الأركان مشابه للإعلان الدستوري الذي أصدره #الحوثيون“.

بيان #المجلس_الانتقالي_الجنوبي اعلان انقلابي كامل الأركان مشابه للإعلان الدستوري الذي اصدره #الحوثيون؛ كما أن الدعوة للتمرد المسلح والسيطرة على المؤسسات الحكومية وبالأخص الايرادية يعد عمل خطير سيؤدي الى حرب داخل المحافظات الجنوبية وسيل من الدماء وفوضى عارمة. ١-٣ — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 3, 2018

وتابع البخيتي؛ “كما أن الدعوة للتمرد المسلح والسيطرة على المؤسسات الحكومية وبالأخص الايرادية، يعد عملًا خطيرًا سيؤدي إلى حرب داخل المحافظات الجنوبية وسيل من الدماء وفوضى عارمة”، وهو ما ردت عليه الناشطة “حنان محمد فارع”، بقولها “المجلس الانتقالي الجنوبي سيبقى الرقم الصعب في زمن التنازلات والتناقضات، لأنه يمثل قضية شعب ووطن منهوب ومحاولة النيل منه حمق وسفاهة عقل”.

#المجلس_الانتقالي_الجنوبي سيبقى الرقم الصعب في زمن التنازلات والتناقضات لأنه يمثل قضية شعب ووطن منهوب ومحاولة النيل منه حمق وسفاهة عقل — حنان محمد فارع (@Hanan_Farea) September 30, 2018

بدوره، علّق مغرد يطلق على نفسه “سياسي سعودي”، على بيان المجلس، وكتب يقول “كنا وما زلنا نقول للمجلس الانتقالي إنكم أحرار ولكم الحق في المطالبة في استقلال الجنوب كما فعلت كثير من الدولة المتحضرة والديمقراطية”. قبل أن يستدرك “ولكن في هذا التوقيت والتحالف والجيش منشغل بتحرير الحديدة ما هو إلا إساءة وتشتيت لمهمتهم. ويعتبر انقلاب غير حضاري لأنكم لم تنتزعوه بالحوار”.

كنا وما زلنا نقول ل #المجلس_الانتقالي_الجنوبي إنكم أحرار ولكم الحق في المطالبة في إستقلال الجنوب كما فعلت كثير من الدولة المتحضرة والديمقراطية.ولكن في هذا التوقيت والتحالف والجيش منشغل بتحرير الحديدة ما هو إلا إساءة وتشتيت لمهمتهم. ويعتبر إنقلاب غير حضاري لأنكم لم تنتزعوه بالحوار pic.twitter.com/vDhiXDRIvZ — د.سياسي سعودي (@moderateSaudi) October 3, 2018

بن دغر يحذر من الشغب

وفي أول تعلق رسمي، من الحكومة اليمنية، على البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، من “أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني”.

ودعا بن دغر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” نشرها مساء اليوم، “لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة”.

نحذر من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة. pic.twitter.com/LuFnto5v6s — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 3, 2018

يذكر أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء في وقت تشهد فيه مدن الجنوب اليمني، وتحديدًا العاصمة المؤقتة عدن اعتصامات وتظاهرات، احتجاجًا على انهيار العملة، وغلاء المعيشة.

ويرفض الجنوبيون تشويه تحركاتهم الشعبية ويتهمون الحكومة بالفساد، وغرد الكاتب هاني مسهور ردًّا على وصف بيان “الانتقالي الجنوبي بالانقلاب”، قائلًا “بل هو انحياز لمعاناة ملايين من المعدمين الذين تم تجويعهم وافقارهم لابتزاز الجنوب سياسيًا”.

بل هو انحياز لمعاناة ملايين من المعدمين الذين تم تجويعهم وافقارهم لابتزاز الجنوب سياسيا https://t.co/0Vpq0uQtKJ — هاني مسهور (@hsom67) October 3, 2018

ويقول الجنوبيون إنهم الوحيدون الذين حققوا المكاسب للشرعية من خلال الانتصارات المشهودة في الجبهات، رافضين التنكر لهذه الجهود ومطالبين التحالف العربي بالدعم والإنصاف لتحقيق أملهم بالانفصال واستعادة دولتهم المنشودة.