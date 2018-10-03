الأردن: نجلا الرئيس اليمني الراحل توجها إلى “دولة ثالثة”

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أن نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لم يدخلا عمّان، وتوجها إلى دولة ثالثة (لم تتم تسميتها) بعد مرورهما بالمملكة.

جاء ذلك وفق ما نقل بيان صادر عن الخارجية الأردنية، عن مصدر رسمي، لم تسمّه أو تذكر منصبه.

وحسب المصدر ذاته، فإن “ابنَي الرئيس صالح توجها بالطائرة من صنعاء إلى عمّان ترانزيت لمدة ساعة واحدة في مطار الملكة علياء الدولي، باتجاه دولة ثالثة ولَم يدخلا عمّان”.

وأكدت مصادر حكومية لـ”إرم نيوز” أن نجلَي صالح مرّا بالأردن في رحلة عبور، استمرت ساعة، وتوجها لـ”دولة ثالثة”، دون كشف تفاصيل أخرى.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الإفراج عن نجلَي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من أحد سجونها في العاصمة صنعاء، بعد احتجازهما نحو 10 أشهر.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية أنه “سهّل” نقل نجلَي صالح، وأصدر التصريحات اللازمة لإجلائهما من صنعاء.