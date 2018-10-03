ميليشيا الحوثي تفرج عن نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

أفرجت مليشيات الحوثي اليوم الأربعاء، عن نجلي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، من أحد سجونها في العاصمة صنعاء، بعد أن احتجازهما لنحو 10 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” بنسختها الحوثية عن مصدر في وزارة الداخلية التابعة للمليشيات، قوله إنّه “جرى الإفراج عن نجلي صالح، صلاح ومدين، بموجب عفو رئاسي أصدره رئيس (ما يسمى) المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط”.

ولم تذكر الوكالة الحوثية أيّ تفاصيل حول مصير عفاش نجل طارق محمد عبدالله صالح، شقيق الرئيس السابق، ولا مصير محمد شقيق طارق، اللذين احتجزا مع نجلي صالح في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2017.

كان الحوثيون قد احتجزوا عددًا من أسرة صالح الذكور، عقب المواجهات العنيفة التي دارت بينهم، وقوات موالية للرئيس السابق في صنعاء، انتهت بمقتل الأخير.