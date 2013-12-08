قبليون يفجرون أنبوب نفط جنوب اليمن

فجّر مسلحون قبليون، الأحد، بمحافظة شبوة جنوب اليمن، أنبوب النفط الممتد من منطقة عسيلان إلى منطقة صافر في مأرب.

وقال مصدر قبلي لــ"إرم":" إن مسلحين قبليين قاموا بتفجير أنبوب النفط ،الأحد، بعد أن كانت الفرق الهندسية قد أكملت إصلاحه، من اعتداء سابق قبل أيام".

وذكر المصدر أن ألسنة اللهب تصاعدت في الأنبوب بعد تفجيره بقذائف وألغام.

وتستهدف جماعات قبلية مسلحة مناوئة للحكومة أنابيب النفط بمحافظة مأرب وشبوة، وخطوط إمداد الكهرباء بشكل مستمر، الأمر الذي يؤدي إلى توقف عملية ضخ النفط وقطع الكهرباء.

وتنتج اليمن ما يقارب 300 ألف برميل يومياً، وتقدر حجم الخسائر جراء تفجير الأنابيب في اليوم نحو 15 مليون دولار.