تزامنًا مع أزمة الريال.. بن مبارك يكشف لـ”إرم نيوز”: الحوثيون يسيطرون على 70% من الدخل اليمني

كشف سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن ميليشيات الحوثي تستولي على نسبة 70% من ناتج الدخل القومي اليمني.

جاء ذلك في حوار لـ”إرم نيوز” مع بن مبارك يُنشر في وقت لاحق اليوم.

وقال بن مارك إن نسبة الـ 70% التي تستولي عليها جماعة الحوثي من الدخل اليمني تقدر بـ 6.7 مليار دولار سنويًّا من عائدات الميناء والجمارك المضاعفة التي تفرضها الميليشيات على التجار وعائدات الاتصالات والتبغ.

ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية حادّة في اليمن جرّاء انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، نتيجة لما يقول محللون إنه سياسات حكومية فاشلة.

وتدخَّل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتخفيف معاناة اليمنيين بمنحة قيمَتها 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، في مسعى للمساعدة في دعم العملة اليمنية الضعيفة.