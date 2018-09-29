اليمن يدعو الحكومة اللبنانية إلى وقف أنشطة الحوثيين في لبنان

دعا وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، السبت، الحكومة اللبنانية، إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس، التي أعلنتها تجاه الصراعات في المنطقة، وتدخلها “لوقف الأنشطة التخريبية والتحريضية لمليشيا الحوثي الإيرانية الإنقلابية في لبنان“.

وطالب الإرياني في تغريدات متتابعة على حسابة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بوقف بثّ قناة “المسيرة” الفضائية، وقناة “الساحات”، والمواقع الإلكترونية التابعة لمليشيات الحوثي، والعشرات من ناشطيهم في لبنان.

وقال إن “هذه الأنشطة غير القانونية تساهم في إطالة أمد الحرب وتضر بأمن واستقرار اليمن، وبالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذه الأنشطة التخريبية والتحريضية لمليشيات الحوثي في لبنان، تأتي بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من “حزب الله” اللبناني، الذي قال إنه “جزء من الحكومة اللبنانية”.

وأشار إلى أن “حزب الله” ، لم يكتف بتقديم الدعم اللوجيستي من خبرات ومقاتلين لمليشيات الحوثي، بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية في لبنان، إلى منصة لإدارة الماكينة الإعلامية للانقلاب في اليمن، ومهاجمة وتشويه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.