“مليء بالمغالطات”.. دول عربية تدين قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن 

أدانت دول عربية، مساء اليوم الجمعة، قرارًا لمجلس حقوق الإنسان حول اليمن، معتبرة أنه مليء بالمغالطات والثغرات، فضلًا عن تناقضه مع قرارات مجلس الأمن.

وقالت اليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيان مشترك، إن القرار الذي اعتمده المجلس التابع للأمم المتحدة، بأقل من نصف أعضائه، تضمن “مغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلًا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن”.

وأكد البيان أن “فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، جاء بسبب عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة”.

وأضاف البيان أنّ “الانقسام الواضح الذي ظهر جليًا، اليوم، أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها”.