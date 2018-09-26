تقرير حقوقي: ميليشيا الحوثي ارتكبت أفعالًا ترقى إلى جرائم الحرب

أكد تقرير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي في اليمن ارتكبت أفعالًا ترقى إلى جرائم الحرب، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والتجنيد الإجباري للأطفال دون سن الخامسة عشرة واستغلالهم في الأعمال العسكرية وفي زراعة الألغام.

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان اليوم مع لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه خلال الجلسة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في أيلول/ سبتمبر 2014.

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 842 طفلًا مجندًا لدى الميليشيات لا يتجاوز عمر أصغرهم 11 سنة، وأن الميليشيات تجندهم قسرًا من المدارس والمستشفيات وبالمرور على المنازل.

من جهته قدم رئيس لجنة الخبراء بتقرير اللجنة، كامل جندوبي، شكره لقيادة التحالف العربي وللحكومة اليمنية التي أجابت على استفسارات اللجنة وأمدتها بالمعلومات، كما انتقد في الوقت نفسه عدم الإجابة من ميليشيات الحوثي على استفسارات اللجنة ولم تمدها بأي معلومات حتى الآن.