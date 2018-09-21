الأمم المتحدة: خسرنا معركة مواجهة الجوع في اليمن

قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن “اليمن يشهد حاليًا أسوأ انتشار لوباء الكوليرا”، محذرًا من أن “الأمم المتحدة خسرت معركة المجاعة في اليمن”.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة مساء الجمعة، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن.

ومنذ أبريل/نيسان 2017، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.1 مليون حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، و2310 حالات وفاة مرتبطة بها في جميع أنحاء اليمن، وفق إحصاءات أممية.

كما يواجه اليمن، واحدة من أسوأ أزمات الجوع التي شهدها العالم، حيث يعاني 18 مليون شخص من الجوع (من أصل نحو 27 مليون)، أو ما يقرب من ثلثي عدد السكان الذين لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، وفق الأمم المتحدة.