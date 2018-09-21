نكبة اليمن 21 سبتمبر.. هكذا تفاعل اليمنيون مع ذكرى انقلاب الحوثيين على الشرعية

نكبة اليمن 21 سبتمبر.. هكذا تفاعل اليمنيون مع ذكرى انقلاب الحوثيين على الشرعية

الوسم الذي أطلقه اليمنيون لم يقتصر على التفاعل معه من قبل اليمنيين فقط بل تفاعل معه العديد من الشخصيات السياسية والناشطين والإعلاميين من دول الخليج.

المصدر: عدن - إرم نيوز

أطلق عدد من السياسيين والإعلاميين والناشطين اليمنيين، وسمًا (هاشتاغ) على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت مسمّى “نكبة اليمن 21 سبتمبر”، للتذكير بجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثيين، في ذكرى إقدامها في 21 سبتمبر/ أيلول من العام 2014 على اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء.

وتم في مثل هذا اليوم، قبل 4 سنوات، توقيع اتفاقية السلم والشراكة، بين الحوثيين من جهة والرئاسة اليمنية والأحزاب والمكونات السياسية من جهة أخرى، برعاية أممية تبناها المبعوث الأممي آنذاك السيد جمال بن عمر.

والاتفاقية التي فرض خلالها الحوثيون غالبية بنودها، ما فتئوا حتى نقضوها، وانقلبوا عليها، وعلى الدولة بأكملها، لتحتقن الأوضاع يومًا بعد يوم إلى أن شنّت ميليشيات الحوثيين حربًا على مختلف المحافظات اليمنية، وقامت باجتياحها.

التغريدات الأولى على “الهاشتاج”، كانت من نصيب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي دعا إلى التفاعل معه، حيث قال:”نُطلق هاشتاج #نكبة_اليمن_21سبتمبر، وهو ذكرى دخول الميليشيات الحوثية الإيرانية إلى صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية، في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي، ومسخ الهوية اليمنية الأصيلة، وتدمير مؤسسات الدولة، تنفيذًا للمشروع الفارسي، ونرجو من الجميع التفاعل مع الحملة”.

من جانبه، قال الناشط السياسي الجنوبي جمال بن عطاف:”كانت بسبب حقد عفاش على خصومه، وحقد الإخوان على عفاش، وحقد الحرس الجمهوري على الفرقة الأولى مدرع، وحقد الفرقة الأولى مدرع على الحرس الجمهوري، وكان الجميع يتواصل مع الحوثي للانتقام من خصمه، وجاء الحوثي مستغلًا نفوذه داخل الدولة العميقة في السلطة، وأخذ الجمل بما حمل”.

وقال الناشط السياسي الجنوبي أحمد الصالح:” شكل انقلاب الحوثي أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ اليمن، ولن يأتي أكبر وأفدح منها، إلا منح طوق النجاة للحوثي من خلال ما يسمى عبثًا بالتسوية السياسية”.

وأضاف الصالح:”هذه الميليشيات يجب اجتثاثها كليًا، وإنهاء نواة مشروعها المدمر للمنطقة، وهذا أمر متاح وليس مستحيلًا، فقط يحتاج قرارًا، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

وبدوره، ذكر الكاتب والمحلل السياسي رياض الغيلي، عبر تغريدته اختيار ميليشيات الحوثيين لتاريخ 21 سبتمبر بالذات:”اختاروا ٢١ سبتمبر، بعناية فائقة لإسقاط النظام الجمهوري، ففي مثل هذا اليوم من العام ١٩٦٢ تم تنصيب آخر أئمتهم المدعو محمد البدر بن أحمد حميد الدين ملكًا على اليمن، وبعد تنصيبه بخمسة أيام فقط كانت الثورة المباركة ٢٦ سبتمبر، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

إلى ذلك، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة وسفيرها في العاصمة الأمريكية واشنطن أحمد عوض بن مبارك:”الحوثية جائحة وبائية اجتاحت اليمن وأهلكت الحرث والنسل، وعاثت فسادًا في الأرض، ورغم التضحيات والآلام إلا أنها ستزول، وسيتعافى اليمن، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

والوسم الذي أطلقه اليمنيون لم يقتصر على التفاعل معه من قبل اليمنيين فقط، بل تفاعل معه العديد من الشخصيات السياسية، والناشطين، والإعلاميين من دول الخليج؛ إذ غرد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، قائلًا:”في مثل هذا اليوم، قبل اليمنيون باتفاق جائر ليحفظوا دولتهم ونسيجهم ووحدتهم تحت إشراف الأمم المتحدة، ورغم ذلك انقلبت عليه الميليشيات الحوثية، واحتجزت الرئيس والحكومة، وهاجمت المحافظات واستولت على المؤسسات، ونهبت البنك المركزي ومقدرات اليمن، وسجنت وقتلت كل معارض، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

من جانبه، قال الإعلامي السعودي علي الغفيلي: “#نكبة_اليمن_21سبتمبر، هي ذكرى دخول الميليشيات الحوثية واحتلالها للعاصمة صنعاء وهدمها للدولة اليمنية”.

وأضاف الغفيلي، الذي أرفق بجانب تغريدته “فيديوغرافيك” يتمحور حول تناقض الأمم المتحدة في تعاملاتها مع ميليشيات الحوثيين:”الأمم المتحدة تناقض نفسها، وتتجاهل فرض الأتاوات على معوناتها الإنسانية من قبل ميليشيات الحوثيين، وتصمت عن جرائم جماعة الحوثيين الإرهابية وتجنيدها للأطفال، وقتل الأبرياء”.

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