نكبة اليمن 21 سبتمبر.. هكذا تفاعل اليمنيون مع ذكرى انقلاب الحوثيين على الشرعية

أطلق عدد من السياسيين والإعلاميين والناشطين اليمنيين، وسمًا (هاشتاغ) على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت مسمّى “نكبة اليمن 21 سبتمبر”، للتذكير بجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثيين، في ذكرى إقدامها في 21 سبتمبر/ أيلول من العام 2014 على اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء.

وتم في مثل هذا اليوم، قبل 4 سنوات، توقيع اتفاقية السلم والشراكة، بين الحوثيين من جهة والرئاسة اليمنية والأحزاب والمكونات السياسية من جهة أخرى، برعاية أممية تبناها المبعوث الأممي آنذاك السيد جمال بن عمر.

والاتفاقية التي فرض خلالها الحوثيون غالبية بنودها، ما فتئوا حتى نقضوها، وانقلبوا عليها، وعلى الدولة بأكملها، لتحتقن الأوضاع يومًا بعد يوم إلى أن شنّت ميليشيات الحوثيين حربًا على مختلف المحافظات اليمنية، وقامت باجتياحها.

التغريدات الأولى على “الهاشتاج”، كانت من نصيب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي دعا إلى التفاعل معه، حيث قال:”نُطلق هاشتاج #نكبة_اليمن_21سبتمبر، وهو ذكرى دخول الميليشيات الحوثية الإيرانية إلى صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية، في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي، ومسخ الهوية اليمنية الأصيلة، وتدمير مؤسسات الدولة، تنفيذًا للمشروع الفارسي، ونرجو من الجميع التفاعل مع الحملة”.

ينطلق اليوم في الساعه 8 مساء هاشتاق #نكبه_اليمن_21سبتمبر وهو ذكرى دخول المليشيا الحوثية الإيرانية الى صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية ،في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي ومسخ الهوية اليمنية الأصيلة وتدمير مؤسسات الدولة،تنفيذاً للمشروع الفارسي

نرجوا من الجميع التفاعل في الحملة — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 20, 2018

من جانبه، قال الناشط السياسي الجنوبي جمال بن عطاف:”كانت # نكبة_اليمن_21سبتمبر بسبب حقد عفاش على خصومه، وحقد الإخوان على عفاش، وحقد الحرس الجمهوري على الفرقة الأولى مدرع، وحقد الفرقة الأولى مدرع على الحرس الجمهوري، وكان الجميع يتواصل مع الحوثي للانتقام من خصمه، وجاء الحوثي مستغلًا نفوذه داخل الدولة العميقة في السلطة، وأخذ الجمل بما حمل”.

كانت #نكبه_اليمن_21سبتمبر بسبب حقد عفاش على خصومه، وحقد الإخوان على عفاش، وحقد الحرس الجمهوري على الفرقة الأولى مدرع، وحقد الفرقة الأولى مدرع على الحرس الجمهوري، كان الجميع يتواصل مع الحوثي للإنتقام من خصمه، وجاء الحوثي مستغلاً نفوذه بالدولة العميقة في السلطة وأخذ الجمل بما حمل — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) September 21, 2018

وقال الناشط السياسي الجنوبي أحمد الصالح:” شكل انقلاب الحوثي أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ اليمن، ولن يأتي أكبر وأفدح منها، إلا منح طوق النجاة للحوثي من خلال ما يسمى عبثًا بالتسوية السياسية”.

وأضاف الصالح:”هذه الميليشيات يجب اجتثاثها كليًا، وإنهاء نواة مشروعها المدمر للمنطقة، وهذا أمر متاح وليس مستحيلًا، فقط يحتاج قرارًا، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

شكل انقلاب الحوثي اسوأ كارثة إنسانية في تاريخ اليمن لن يأتي أكبر وأفدح منها إلا منح طوق النجاة للحوثي من خلال مايسمى عبثا ب التسوية السياسية!

هذه الميليشيات يجب ان يتم اجتثاثها كليا وانهاء نواة مشروعها المدمر للمنطقة وهذا امر متاح وليس بمستحيل

فقط يحتاج قرار#نكبه_اليمن_21سبتمبر — احمد الصالح (@Ahmedalsaleh_SY) September 20, 2018

وبدوره، ذكر الكاتب والمحلل السياسي رياض الغيلي، عبر تغريدته اختيار ميليشيات الحوثيين لتاريخ 21 سبتمبر بالذات:”اختاروا ٢١ سبتمبر، بعناية فائقة لإسقاط النظام الجمهوري، ففي مثل هذا اليوم من العام ١٩٦٢ تم تنصيب آخر أئمتهم المدعو محمد البدر بن أحمد حميد الدين ملكًا على اليمن، وبعد تنصيبه بخمسة أيام فقط كانت الثورة المباركة ٢٦ سبتمبر، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

اختاروا ٢١ سبتمبر بعناية فائقة لإسقاط النظام الجمهوري ففي مثل هذا اليوم من عام ١٩٦٢ تم تنصيب آخر أئمتهم المدعو محمد البدر ابن أحمد حميد الدين ملكا على اليمن، وبعد تنصيبه بخمسة ايام فقط كانت الثورة المباركة ٢٦ سبتمبر.#نكبه_اليمن_21سبتمبر — د.رياض الغيلي (@RGhaili) September 20, 2018

إلى ذلك، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة وسفيرها في العاصمة الأمريكية واشنطن أحمد عوض بن مبارك:”الحوثية جائحة وبائية اجتاحت اليمن وأهلكت الحرث والنسل، وعاثت فسادًا في الأرض، ورغم التضحيات والآلام إلا أنها ستزول، وسيتعافى اليمن، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

الحوثية جائحة وبائية اجتاحت اليمن وأهلكت الحرث والنسل وعاثت فسادا في الارض ، وبرغم التضحيات والآلام الا انها ستزول وسيتعافى اليمن . #نكبه_اليمن_21سبتمبر — Ahmed A. BinMubarak (@BelovedAden) September 20, 2018

والوسم الذي أطلقه اليمنيون لم يقتصر على التفاعل معه من قبل اليمنيين فقط، بل تفاعل معه العديد من الشخصيات السياسية، والناشطين، والإعلاميين من دول الخليج؛ إذ غرد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، قائلًا:”في مثل هذا اليوم، قبل اليمنيون باتفاق جائر ليحفظوا دولتهم ونسيجهم ووحدتهم تحت إشراف الأمم المتحدة، ورغم ذلك انقلبت عليه الميليشيات الحوثية، واحتجزت الرئيس والحكومة، وهاجمت المحافظات واستولت على المؤسسات، ونهبت البنك المركزي ومقدرات اليمن، وسجنت وقتلت كل معارض، #نكبة_اليمن_21سبتمبر”.

في مثل هذا اليوم قبل اليمنيون باتفاق جائر ليحفظوا دولتهم ونسيجهم ووحدتهم تحت إشراف الأمم المتحدة،ورغم ذلك انقلبت عليه الميليشيا الحوثية واحتجزت الرئيس والحكومة،وهاجموا المحافظات واستولوا على المؤسسات ونهبوا البنك المركزي ومقدرات اليمن، وسجنوا وقتلوا كل معارض#نكبه_اليمن_21سبتمبر — محمد ال جابر (@mohdsalj) September 21, 2018

من جانبه، قال الإعلامي السعودي علي الغفيلي: “#نكبة_اليمن_21سبتمبر، هي ذكرى دخول الميليشيات الحوثية واحتلالها للعاصمة صنعاء وهدمها للدولة اليمنية”.

وأضاف الغفيلي، الذي أرفق بجانب تغريدته “فيديوغرافيك” يتمحور حول تناقض الأمم المتحدة في تعاملاتها مع ميليشيات الحوثيين:”الأمم المتحدة تناقض نفسها، وتتجاهل فرض الأتاوات على معوناتها الإنسانية من قبل ميليشيات الحوثيين، وتصمت عن جرائم جماعة الحوثيين الإرهابية وتجنيدها للأطفال، وقتل الأبرياء”.