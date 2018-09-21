مصرع قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن بعملية للنخبة الشبوانية (صور)

لقي قيادي في تنظيم القاعدة باليمن، مصرعه، اليوم الجمعة، خلال عملية مداهمة نفذتها قوات النخبة الشبوانية، في مديرية مرخة بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

ونشر المكتب الإعلامي التابع لقوات النخبة الشبوانية، بيانًا جاء فيه: “تمكنت قوات النخبة الشبوانية في عملية خاطفة من مداهمة وكر لتنظيم القاعدة في منطقة خورة، وقتل أحد القيادات الإرهابية، ومطاردة فلولهم”.

وأضاف البيان “اشتبكت قوات النخبة، مع مجاميع من تنظيم القاعدة في خورة، وتمكنت خلالها من قتل القيادي في تنظيم القاعدة نايف طرموم الدياني، ومداهمة عدد من أوكارهم الأخرى في المنطقة”.

وذكر البيان “أن القيادي في تنظيم القاعدة نايف طرموم الدياني، الذي لقي حتفه صباح اليوم، شارك وخطط للعديد من العمليات وخاصة في مناطق الصعيد وعتق والمصينعة، بمحافظة شبوة”.

وأوضح البيان أن قوات النخبة، “عثرت خلال العملية على العديد من المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية التي كان تنظيم القاعدة يجهزها للاستخدام في عملياته”.

ولفت إلى أن: “الجماعات الإرهابية تتخذ من منطقة خورة بمديرية مرخة، مخبأ ومنطقة عبور بين محافظة شبوة ومحافظة البيضاء، وتنطلق منها لتنفيذ عملياتها ضد المواطنين”.