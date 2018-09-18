مليشيات الحوثي تحتجز عشرات القواطر المحملة بالمشتقات النفطية (فيديو)

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء الثلاثاء، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو يظهر من خلاله احتجاز مليشيات الحوثي عشرات (القواطر) المحملة بالمشتقات النفطية، بغرض خلق أزمة واستغلال ذلك بفرض رسوم مالية مضاعفة.

وقال الإرياني، معلقًا على ذلك: “هكذا تحتجز المليشيات الحوثية الإيرانية، عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية والغاز، القادمة من محافظة مأرب في نقطة عفار بمحافظة البيضاء”.

٢-تمارس #المليشيا_الحوثية_الايرانية الضغوط والابتزاز على المجتمع الدولي لوقف معركة تطهير مدينة #الحديدة عبر افتعال أزمة للمشتقات النفطية والغاز في العاصمة صنعاء،فيما تجني المليارات من الريالات كفارق اسعار يدفعها المواطنين في مناطق سيطرتها والذين باتوا اشبه برهائن لدى هذه المليشيا pic.twitter.com/q5UnBlwnaG — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 18, 2018

وأضاف: “وتفرض عليها رسومًا إضافية لرفع أسعارها وافتعال أزمة في المشتقات النفطية، في استمرار لسياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين”.

وتابع الإرياني حديثه، بقوله” :تمارس المليشيات الحوثية الإيرانية الضغوط والابتزاز على المجتمع الدولي، لوقف معركة تطهير مدينة الحديدة، عبر افتعال أزمة للمشتقات النفطية والغاز في العاصمة صنعاء.. فيما تجني المليارات من الريالات كفارق أسعار، يدفعها المواطنون في مناطق سيطرتها، والذين باتوا أشبه برهائن لدى هذه المليشيات”.