للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.. “التحالف” يحيل إحدى نتائج العمليات في اليمن للفريق المشترك لتقييم الحوادث

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث؛ للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف المالكي :”إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق (13سبتمبر 2018م) ، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة (مران) بمحافظة صعدة، والتي تعد من مناطق العمليات العسكرية، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث؛ للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك”.

وأكد العقيد المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الاإساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.