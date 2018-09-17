اليمن.. مسلح يفتح النار على الناس وسط عدن

أقدم مسلح يمني على إطلاق النار بشكل عشوائي على حشد من المتجمهرين، تجمعوا للفصل بينه وبين شخص آخر وقع بينهما خلاف في أحد شوارع عدن، اليوم الإثنين.

وذكرت مصادر محلية، أن خلافًا نشب بين مسلح وسائق باص في “بلوك 4” بمديرية “المنصورة”؛ ما أدى إلى تدخل عدد من المواطنين لمحاولة حل الخلاف.

وقال شهود عيان، إن المسلح أطلق النار من سلاحه على المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهما لتلقي العلاج، فيما لاذ الجاني بالفرار، بحسب موقع “عدن الغد.

وتشهد عدن من وقت لآخر، حالات إطلاق نار وجرائم قتل، تصاعدت حدتها في الفترة الأخيرة؛ بسبب الفوضى وانتشار السلاح بشكل واسع.