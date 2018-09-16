ألوية العمالقة تنشر فيديو للحظة استهداف قناصة حوثيين بالحديدة‎

نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة مساء الأحد مقطع فيديو قصيرًا للحظة استهداف قناصة حوثيين يعتلون مبنى في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي أن ألوية العمالقة حققت تقدمات ميدانية كبيرة نحو محافظة الحديدة، مشيرًا إلى أن القوات المسنودة من التحالف تخطت طريق كيلو 16 الاستراتيجي نحو مدينة الحديدة.

وأضاف أن ألوية العمالقة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وغنمت أسلحة متنوعة منها أسلحة ثقيلة عقب فرار الميليشيات ، فضلًا عن أسر العشرات من الميليشيات الحوثية.

وقال مصدر مطلع إنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية يومي السبت والأحد الى جبهة الساحل الغربي لليمن للالتحام مع قوات ألوية العمالقة المسنودة من التحالف العربي في إطار العملية العسكرية الكبرى لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة خلال الأيام القادمة .

وأضاف المصدر أن قوات يمنية وأخرى سودانية مشاركة ضمن التحالف العربي وصلت خلال اليومين الماضيين إلى جبهة الساحل الغربي ، مشيراً إلى أن التحالف دفع بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة للقوات المشاركة في عملية تحرير وتطهير محافظة الحديدة.