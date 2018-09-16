“ألوية العمالقة” تستعيد السيطرة على “الكيلو 16” في الحديدة اليمنية

استعادت ألوية العمالقة الجنوبية بإسناد من قوات التحالف العربي، اليوم الأحد، السيطرة على “الكيلو 16” الإستراتيجي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأظهرت صور انتشار بعض مقاتلي قوات العمالقة الجنوبية في منطقة “الكيلو 16” مع آلياتهم العسكرية، كما أظهرت صور آخرى جثث قتلى يتبعون ميليشيات الحوثيين.

وكانت قوات العمالقة الجنوبية أحكمت خلال الأيام الماضية سيطرتها على منطقتي “كيلو 10” و”كيلو 7″، لتقطع بذلك الطريق الرابط بين “كيلو 10″ و”الكيلو 16”.

وذكر الكاتب والناشط اليمني هاني مسهور إن ألوية العمالقة استكملت جهوزيتها العسكرية، وأحكمت سيطرتها على منافذ الحديدة، وتستعد لبدء عملية تحرير الميناء.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”:”استكملت ألوية العمالقة الجنوبية كامل الجاهزية القتالية، وأحكمت سيطرتها على منافذ الحديدة الشرقية والجنوبية والشمالية، وتنتظر أمر القيادة العُليا لبدء عملية تحرير ميناء الحديدة”.