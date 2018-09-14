بن بريك: جماعة الإخوان اخترقت الشرعية وتحاول تعطيل علاقتنا بالرئيس هادي‎

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن الشيخ هاني بن بريك يوم الجمعة إن جماعة الإخوان اخترقت الشرعية بشكل لافت حتى باتت معظم حقائب الحكومة الحالية تابعة لتلك الجماعة الذي يمثل جناحها السياسي بالبلاد حزب الإصلاح .

وأضاف بن بريك خلال مقابلتين تلفزيونيتين يوم الجمعة إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تعطيل علاقة الجنوبيين بالرئيس عبدربه منصور هادي ، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أي قوات جنوبية معادية للرئيس هادي وقوات جنوبية موالية للرئيس هادي، وهذا تصور يضعه حزب (الإخوان المسلمين) حزب الإصلاح”.

وأكد أنه لايوجد أي خلاف حول شرعية الرئيس هادي، بالمقابل قال بن بريك حول شبهة الخروج عن ولي الأمر “لا طاعة لحاكم اخترق من قبل جماعة الإخوان المسلمين”.

وبشأن الرئيس هادي ، أضاف بن بريك “هادي أعلن لنا أنه يعمل لأجل الجنوب، إلا أن حزب الإصلاح استطاع اختراق إدارته” ، مؤكداً أن هادي “أبلغه بأن الاصلاحيين انقلبوا عليه في صنعاء حينما ذهبوا إلى صعدة”.

وحول المجلس الإنتقالي ، أشار بن بريك أن : ” المجلس الانتقالي لايملك أي قوات مسلحة تابعة له، وهناك بعض الأطراف المناوئة للمجلس تحاول التصوير أن للمجلس مجاميع ميليشيا تحارب إلى جانب المجلس” ، لافتاً أن عيدروس الزبيدي هو قائد المقاومة الجنوبية بشكل عام.

وتابع بن بريك أن “المجلس الانتقالي لن يتحول إلى حزب سياسي كون قياداته تقود المرحلة الانتقالية صوب استقلال الجنوب” ، مضيفاً “نحن نصر على مصطلح الاستقلال لأن ماحدث في عام 1994 احتلال بعد إعلان الطرف الجنوبي إنهاء الوحدة وتم اجتياح الجنوب بشكل بربري”.

وعن علاقة المجلس الانتقالي بالمملكة السعودية ، قال بن بريك “السعودية نعتبرها عمود الخيمة العربية الذي إذا وقع وقعت الأمة العربية كلها ونرى أن الجنوب العربي هو أكبر مساند للمملكة وعلاقتنا هي علاقة متينه ونتعاون في قطع التمدد الفارسي”.