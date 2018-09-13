مظاهرة حاشدة بسقطرى تطالب بإقالة المحافظ وتندد بمشاريع الإخوان‎ في اليمن (صور)

خرج المئات من أبناء أرخبيل سقطرى، يوم الخميس، في تظاهرة حاشدة جابت عددًا من الشوارع طالبت بإقالة المحافظ الحالي رمزي محروس، المنتمي لحزب الإصلاح الجناح السياسي لجماعة الإخوان في اليمن.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إقالة المحافظ؛ بسبب “ممارساته وأعماله الهدامة وخدمته لأجندات إخوانية معروفة”؛ تسببت بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية وأوقفت مشاريع التنمية والإعمار للأرخبيل، التي تنفذها جمعيات وهيئات تابعة للتحالف العربي، وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتظاهرون: “إن المحافظ الحالي يعمل على بث الفتنة والكراهية وأعمال عدائية أخرى ضد التحالف العربي”، فضلًا عن مطالبتهم برفع يد المحافظ عن أعمال تنموية تنفذها دولة الإمارات، والتوقف عن بث سموم الفتنة والتحريض ضدها في الأرخبيل.

وأكد المتظاهرون أن المحافظ محروس يعمل على رفع تقارير مغلوطة للرئيس هادي وحكومته، مشيرين إلى أنهم رفعوا صور الرئيس هادي في تظاهرتهم، اليوم، كما رفعوا علم اليمن للتأكيد على زيف تلك التقارير المرفوعة من المحافظ وتمسكهم بشرعية رئيس الجمهورية، مؤملين منه تلبية مطالبهم.

كما رفع المتظاهرون لافتات أخرى كُتب عليها “لا للإصلاح بعد اليوم” و”لا لقطر لا لتركيا.. نعم للتحالف العربي”، وشعارات أخرى تدعو الرئيس هادي إلى عدم تسليم سقطرى لحكومة مأرب، في إشارة إلى حزب الإصلاح المسيطر والمتحكم بمحافظة مأرب.