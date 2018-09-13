وزير يمني يتهم الحوثيين بالتمترس داخل مخازن منظمات أممية في الحديدة

اتهم وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، ميليشيات الحوثيين بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بالتمترس داخل مخازن تابعة لمنظمة “اليونسيف” وبرنامج الغذاء العالمي، وصوامع البحر الأحمر، التي تستخدمها المنظمات الأممية لتخزين القمح.

وأكد أن دخول الحوثيين إلى هذه المخازن، في منطقة “الحمادي” بمحافظة الحديدة، جاء بعد “انسحاب قادتهم الميدانيين ومقاتليهم إثر احتدام المعارك مع الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي، وبعد أن تم تدمير تحصيناتهم”.

وأشار الوزير اليمني في تغريدات نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن الحوثيين “يعلمون أن قوات التحالف لا تقصف الأماكن المحمية”.

وعبّر الوزير اليمني عن استغرابه من الصمت الدولي على “هذا العمل المخالف للقوانين الدولية التي تنص على عدم استخدام المنشآت الإغاثية الدولية كأماكن للصراع والاشتباك”.