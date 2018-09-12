القوات اليمنية المشتركة تحرر المدخل الشرقي لمدينة “الحديدة”

حرر القوات اليمنية المشتركة، مساء الأربعاء، منطقة “كيلو 7″، وهي المدخل الشرقي لمدينة الحديدة غربي البلاد، من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، أنّ “قوات من الجيش، مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف العربي، تمكنت من تحرير منطقة كيلو 7 المدخل الشرقي لمدينة الحديدة”، مشيرًا إلى أنّ “تحرير المدخل الشرقي، جاء بعد تطهير قوس النصر، ومنطقة كيلو 10 من ميليشيات الحوثي”.

وأضاف البيان أنّ “عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين سقطوا، بينهم قيادات، خلال المعارك المستمرة”.

بدوره، قال ركن عمليات ألوية العمالقة، التابعة للقوات الحكومية، العقيد أحمد قايد الصبيحي، إن “أكثر من 15 قياديًا حوثيًا لقوا مصرعهم خلال المعارك في منطقة جولة كيلو 16 بالحديدة”.

وأضاف الصبيحي، في تصريح نشره موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، أنّ “ميليشيا الحوثي أصبحت محاصرة في مدينة الحديدة، ولم يتبقَ لها إلا خط إمداد وحيد، وهو خط الصليف”.

يشار إلى أن القوات اليمنية المشتركة تنفذ بإسناد من التحالف العربي، منذ 13 حزيران/ يونيو الماضي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من الحوثيين، وسيطرت خلالها على مناطق عديدة، ووصلت إلى مطار المحافظة.