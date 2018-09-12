بالفيديو.. حوثيون “يلغمون” طريق “الكيلو 16” بالحديدة

قالت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، إنها رصدت قيام عناصر من ميليشيات الحوثي بـ”زرع ألغام أرضية” في منطقة “الكيلو 16” بمدينة الحديدة، غرب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” نقلًا عن مقاطع أقمار صناعية للتحالف العربي، قيام 3 عناصر من ميليشيات الحوثي بزرع ألغام في أحد الطرق في منطقة “الكيلو 16″، بمدينة الحديدة “في محاولات منها لإعاقة تقدم القوات”.

#فيديو_وام | قوات #التحالف_العربي ترصد زرع #ميليشيات_الحوثي لألغام أرضية بكميات كبيرة بمنطقة الكيلو 16 بـ #الحديدة في محاولات منها لإعاقة تقدم القوات pic.twitter.com/kB88lHKXvN — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 12, 2018

وكانت القوات اليمنية المشتركة قد أعلنت الثلاثاء، السيطرة النارية على طريق الحديدة الإستراتيجي، وأحرزت تقدمًا ميدانيًا جديدًا، بعد وصولها إلى الأطراف الشمالية، لمنطقة “كيلو 16″، وسط مدينة الحديدة.

وخاضت القوات المشتركة معارك عنيفة، ضد ميليشيات الحوثي، شاركت فيها قوات التحالف العربي عن طريق الجو والبحر.