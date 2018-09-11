تخبط “الشرعية” اليمنية.. بن دغر ووزير بحكومته يتنازعان “علنًا” الصلاحيات

تخبط “الشرعية” اليمنية.. بن دغر ووزير بحكومته يتنازعان “علنًا” الصلاحيات

ويرجع محللون هذا التخبط إلى أسباب عديدة أبرزها الابتعاد عن تعيين ذوي الكفاءة واختيار أشخاص عديمي الخبرة والكفاءة لتحقيق مصالح ضيقة.

المصدر: إرم نيوز

في تنازع علني على الصلاحيات، تمسك وزير النقل اليمني صالح الجبواني، بقرار أصدره وألغاه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في خطوة تسلط الضوء على التخبط داخل أروقة حكومة الشرعية.

وكتب الجبواني على تويتر: “الأعتراض على قرارين من دوائر أعلى من ستين قراراً أصدرتها ليس بالشي الكثير،ومع ذلك فالطريقة التي تم التعامل بها من قبل البعض في مكتب رئيس الحكومة مع القرار رقم٦٠ كانت مسيئة،تواصلت برئيس الحكومةوتم الإتفاق على معالجة الأمرفي مجلس الوزراء وعليه فالقرار باق إلا إذا قرر المجلس الغائه.”

وجاءت تغريدة الجبواني لتناقض تغريدة له سبقتها بساعات، نفى فيها إلغاء قراره من قبل رئيس الوزراء.

 

وتكشفت القصة مع تسريب صورة قرار إلغاء القرار الذي أصدره الجبواني، كرد صريح على نفيه صحة إلغاء قراره، الأمر الذي وضع الجبواني في موقف محرج.

ويرجع محللون هذا التخبط إلى أسباب عديدة أبرزها الابتعاد عن تعيين ذوي الكفاءة واختيار أشخاص عديمي الخبرة والكفاءة لتحقيق مصالح ضيقة، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء الشرعية ككل ويفاقم معاناة اليمنيين.
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