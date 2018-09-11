تخبط “الشرعية” اليمنية.. بن دغر ووزير بحكومته يتنازعان “علنًا” الصلاحيات

في تنازع علني على الصلاحيات، تمسك وزير النقل اليمني صالح الجبواني، بقرار أصدره وألغاه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في خطوة تسلط الضوء على التخبط داخل أروقة حكومة الشرعية.

وكتب الجبواني على تويتر: “الأعتراض على قرارين من دوائر أعلى من ستين قراراً أصدرتها ليس بالشي الكثير،ومع ذلك فالطريقة التي تم التعامل بها من قبل البعض في مكتب رئيس الحكومة مع القرار رقم٦٠ كانت مسيئة،تواصلت برئيس الحكومةوتم الإتفاق على معالجة الأمرفي مجلس الوزراء وعليه فالقرار باق إلا إذا قرر المجلس الغائه.”

الأعتراض على قرارين من دوائر أعلى من ستين قراراً أصدرتها ليس بالشي الكثير،ومع ذلك فالطريقة التي تم التعامل بها من قبل البعض في مكتب رئيس الحكومة مع القرار رقم٦٠ كانت مسيئة،تواصلت برئيس الحكومةوتم الإتفاق على معالجة الأمرفي مجلس الوزراء وعليه فالقرار باق إلا إذا قرر المجلس الغائه — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) September 11, 2018

وجاءت تغريدة الجبواني لتناقض تغريدة له سبقتها بساعات، نفى فيها إلغاء قراره من قبل رئيس الوزراء.

فوجئنا ببعض المواقع الممولة من أطراف معروف مواقفها من الشرعية والبلد تنشر تسريبات أن رئيس الوزراء الغى قرارنا رقم ٦٠ بشأن رسوم رمزية فرضناها على السفن التجارية وليس الأغاثية وإيداعها حساب رسمي في البنك المركزي، نؤكد أن رئيس الوزراء لم يتصل بنا ولم يبلغنا بشي وعليه فالقرار نافذ. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) September 10, 2018

وتكشفت القصة مع تسريب صورة قرار إلغاء القرار الذي أصدره الجبواني، كرد صريح على نفيه صحة إلغاء قراره، الأمر الذي وضع الجبواني في موقف محرج.

ويرجع محللون هذا التخبط إلى أسباب عديدة أبرزها الابتعاد عن تعيين ذوي الكفاءة واختيار أشخاص عديمي الخبرة والكفاءة لتحقيق مصالح ضيقة، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء الشرعية ككل ويفاقم معاناة اليمنيين.