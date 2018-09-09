منظمة دولية: أكثر من 3 آلاف معتقل في 180 سجنًا يديرها الحوثيون

كشفت منظمة دولية، اليوم الأحد، أنّ الحوثيين يديرون في مناطق سيطرتهم باليمن، 180 سجنًا من أصل 232، مشيرة إلى أنّ تلك السجون تحوي أكثر من 3 آلاف معتقل.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، في تقرير لها حمل عنوان “الدم والجوع “، إنّها “وثقت اعتقال الحوثيين لنحو 3258 مدنيًا خلال العام الماضي”.

وأشارت إلى أنّ “غالبية المعتقلين يتعرضون للتعذيب بدرجات متفاوتة، وأنّ بعضهم يقضي جرّاء ذلك، فيما يعاني آخرون من انتهاكات جسدية تصيبهم بالإعاقة”.

ومن أشكال التعذيب التي وثقتها المنظمة: “الإعدام الوهمي، ربط العضو الذكري، الحرمان من التبول لساعات طويلة، التحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب، الإرغام على الوقوف لأوقات طويلة على القدمين في حر الشمس، التعليق من اليدين، الصعق الكهربائي، الدفن في حفر بالتراب حتى الرقبة، الضرب بأعقاب البنادق والحرمان من الطعام”.