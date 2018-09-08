مصدر: غريفيث يعتزم تعليق مفاوضات جنيف اليمنية

نقلت تقارير إعلامية على لسان مصدر مسؤول ببعثة الأمم المتحدة، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يعتزم تعليق مفاوضات جنيف، بعد ترجيح عدم وصول وفد الحوثيين في الساعات القادمة.

وقال المصدر إن غريفيث، سيعلن ذلك في مؤتمر صحفي سيعقده بتمام الساعة العاشرة مساء السبت بالتوقيت المحلي لجنيف، بحسب ما أوردته قاة “روسيا اليوم”.

وقرر الوفد اليمني الحكومي البقاء في جنيف، لعقد عدة لقاءات، رغم ترجيح تعليق المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن عدم مشاركة الحوثيين في مشاورات جنيف، ينم عن “قلة احترام”.

جاء ذلك في تصريح صحفي له في الفندق الذي يقيم فيه، عقب لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن، يوم الخميس.

وقال اليماني: “الحوثيون لا يقبلون القدوم إلى المشاورات رغم الدعوة الخاصة التي وجهها غريفيث لهم، وبرأيي فإنهم يرتكبون خطأ فادحًا من خلال عدم المشاركة في محادثات السلام، فهذا ينم عن قلة احترام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولغريفيث”.

وأضاف: “جئنا إلى جنيف للتأكيد على إسهامنا في جهود المبعوث الأممي وطاقمه في عملية السلام، ودعمها.. لكننا لسنا هنا لأجل غير مسمى، ولن نبقى هناك حتى نهاية المشاورات”.

وتابع: “أردنا أن نثبت للمبعوث الأممي أننا ركزنا على المشاورات وأننا هنا، وسنحدد قرارنا بخصوص البقاء في جنيف والمشاورات خلال الساعات المقبلة”.