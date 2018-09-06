أمريكا تؤكد أهمية استعادة الشرعية لكل أنحاء اليمن

أكدت الولايات المتحدة عبر سفارتها في اليمن، اليوم الخميس، على أهمية استعادة الاستقرار والأمن والشرعية لكل أنحاء اليمن.

جاء ذلك بعد لقاء جمع بين قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الفريق الركن جوزيف فوتيل، ونائب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن آنا اسكروهيما، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ورئيس هيئة أركان الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي.

وكتبت السفارة الأمريكية في اليمن، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قالت فيها: “تمت خلال اللقاء مناقشة العلاقات التاريخية بين الجيش الأمريكي والجيش اليمني، وأهمية استعادة الاستقرار والأمن والشرعية لكل أنحاء اليمن”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “كما تمت أيضًا مناقشة التعاون في مكافحة الإرهاب، وأهمية حماية خط الساحل اليمني لمواجهة خطر تهريب الأسلحة غير المشروعة من إيران إلى اليمن”.