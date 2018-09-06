وزير يمني: 67 ألف مدني ضحايا الحرب‎

أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن إجمالي عدد القتلى والمصابين والمختطفين المدنيين، خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2014 إلى الفترة ذاتها من العام الجاري (2018)، تجاوز 67 ألف شخص.

وقال عسكر خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الخميس، إن عدد القتلى في تلك الفترة بلغ 14 ألفًا و220 مدنيًا، بينهم 1500 طفل و865 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 31 ألفًا و127 شخصًا، بينهم 4 آلاف و80 طفلًا، و3 آلاف و253 امرأة، بحسب الوزير.

وحسب الوزير اليمني، فإن عدد المختطفين بلغ 21 ألفًا و706، منهم 86 قتلوا جراء التعذيب في معتقلات ميليشيات الحوثي، بينهم 30 إعلاميًا ما يزال 17 منهم قيد الاعتقال، مشيرًا إلى تسبب ألغام زرعها مسلحو الجماعة بمقتل ألف و593 شخصًا، وإصابة ألف و413 آخرين بإعاقات دائمة.

واتهم الوزير، الحوثيين بارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات، كما وصف تقريرًا أمميًا حديثًا حول وضع حقوق الإنسان في البلاد، بأنه “غير حيادي ومرفوض”.

وأكد أن الحكومة بصدد إصدار رد رسمي يفنّد ما ورد فيه.

وكشف عسكر عن توجه لدى وزارته لإصدار تقرير، هو الثالث من نوعه، حول حقوق الإنسان، يوثق “جرائم الحوثيين”.