اليمن.. وفد الحكومة يصل جنيف‎ والحوثيون يدّعون تعذر مغادرتهم صنعاء

وصل وفد الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة بالمشاورات المقرر إجراؤها بين أطراف النزاع في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، برعاية أممية، بينما ادعى الحوثيون منعهم من مغادرة صنعاء.

وقال عضو الوفد الحكومي عبد الله العليمي في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، إن “الفريق الحكومي برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، وصل جنيف للمشاركة في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث”.

وشدد العليمي، وهو مدير مكتب الرئاسة اليمنية،على أن “الحكومة الشرعية تلتزم في كل محطة مِن محطات البحث عن السلام، بالإيجابية والجدية والالتزام بالمواعيد المحددة”، مبينًا أن “الإجراءات الإنسانية لبناء الثقة محور ارتكاز هذه الجولة”.

وأضاف العليمي أن “هذه المشاورات كغيرها من سابقاتها من الجولات تهدف بالأساس وبكل وضوح، إلى بحث السبل والآليات لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وأهدافه، المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيا، ثم استئناف العملية السياسية وفقًا للمرجعيات المقرة”.

لكن الحوثيون أعلنوا عن أنه يتعذر عليهم مغادرة صنعاء للمشاركة في المشاورات، بسبب عدم توفر طائرة وعدم وجود ضمانات بإمكانية عودتهم الى العاصمة.

وقال الحوثيون في بيان نشرته قناة “المسيرة” المتحدثة باسمهم في حسابها على “تويتر”، إنهم “سعوا إلى نقل الوفد المشارك بالمحادثات في طائرة عمانية، لكنهم أرادوا أيضًا نقل جرحى في الطائرة ذاتها، إلا أن الطائرة المخصصة لذلك لم تحط في صنعاء”.

وهذه هي رابع جولة مشاورات بين أطراف الصراع اليمنية، منذ اندلاع الحرب، بعد مشاورات جنيف وبال السويسريتين عام 2015، ومشاورات الكويت 2016، فيما ستكون هذه هي الأولى من نوعها منذ عامين، برعاية المبعوث الأممي الحالي.