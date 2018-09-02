رويترز: الاحتجاجات تشلُّ عدن

أصيبت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، بالشلل بعد احتجاجات على تدهور عملة البلاد “الريال“.

وكان عشرات المحتجين قد قطعوا طرقًا رئيسية في المدينة وأشعلوا النار في إطارات السيارات، بالتزامن مع إغلاق المتاجر والمكاتب الحكومية أبوابها.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في 2015.

وجعلت قفزة الأسعار بعض السلع الأساسية في غير متناول كثير من اليمنيين، ويكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

وتسعى السلطات لتعزيز السيولة من خلال طباعة النقود، لكن الريال تراجع من 250 ريالًا للدولار إلى 350 ريالًا بعد طرح الدفعة الأولى من أوراق النقد الجديدة العام الماضي.

وجرى تداول العملة عند 440 ريالًا مقابل الدولار بنهاية العام الماضي، ثم انهارت إلى نحو 500 ريال مقابل العملة الأمريكية في يناير كانون الثاني.