شركة عدن نت تبدأ عملها أخيرًا.. أول إنترنت في اليمن لا يسيطر عليه الحوثيون

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بعد أشهر من الانتظار ينظر إلى شركة “عدن نت” على أنها ستحرر “الشرعية” للمرة الأولى من التبعية للشركة التي يسيطر عليها الحوثيون.