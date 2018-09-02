شركة عدن نت تبدأ عملها أخيرًا.. أول إنترنت في اليمن لا يسيطر عليه الحوثيون

اصطف العشرات في العاصمة اليمنية المؤقتة للحصول على خدمات شبكة الاتصالات اليمنية الجديدة (عدن نت) التي بدأت عملها اعتبارًا من اليوم الأحد، مقدمة أول إنترنت في البلاد منذ الحرب، لا يسيطر عليه الحوثيون ويخضع بالكامل للشرعية.
وأشاد عدد من أوائل المستفيدين من خدمات الشركة بسرعة وجودة الإنترنت الذي تقدمه “عدن نت.”
اول منشور من عدن نت
Posted by Mohammed Alyazedi on Sunday, September 2, 2018
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي دشَّن شركة الاتصالات الحكومية الجديدة المتخصصة في تقديم خدمات الإنترنت في شهر تموز الماضي في عدن العاصمة الموقتة لليمن بتكلفة بلغت 100 مليون دولار أمريكي بهدف كسر احتكار الحوثيين لخدمات الإنترنت في اليمن.
وبعد أشهر من الانتظار ينظر إلى شركة “عدن نت” على أنها ستحرر “الشرعية” للمرة الأولى من التبعية للشركة التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من تحرر عدن من الميليشيات الموالية لإيران.