التحالف العربي يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن ضربة “غير مبررة” باليمن

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم السبت، إنه يقبل بالنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بأن الضربة الجوية التي نفذت الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص “كانت غير مبررة”. وتعهد التحالف بـ”محاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء”.

وأضاف التحالف في بيان “قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وتعلن قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث… وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات”.

وأكدت قيادة التحالف، أنها ستستمر في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان فريق تحقيق شكله التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الضربة الجوية التي نفذها التحالف على حافلة في اليمن، الشهر الماضي، وأودت بحياة العشرات، بينهم أطفال “كانت غير مبررة”.

وقال منصور أحمد المنصور، المستشار القانوني للفريق المشترك لتقييم الحوادث، إن “على التحالف محاسبة المسؤولين عن هذه الضربة”.