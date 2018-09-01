مصافحة لافتة بين وزير الداخلية اليمني وقيادي بالانتقالي الجنوبي

مصافحة لافتة بين وزير الداخلية اليمني وقيادي بالانتقالي الجنوبي

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

التقى وزير الداخلية في الحكومة الشرعية اليمنية أحمد الميسري، مع القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، حيث جمعتهما مصافحة لافتة، تشير إلى ذوبان الجليد بين الانتقالي والجنوبي، وجناح الشرعية الذي يمثله الميسري.

وعلق شطارة على اللقاء، قائلًا: “صفحة جديدة وزيارة معايدة لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، في آخر يوم من إجازة عيد الأضحى المبارك، قبل بدء العمل غدًا”.

وأضاف: “قد نختلف، ولكن نتفق على مستقبل وأمن وسلامة عدن والجنوب ..هذا ما يجمعنا وعليه نحسن النية ونسير كجنوبيين معًا”.

ويبدو أن تخفيفًا للتوتر جرى بين أطراف في الشرعية والمجلس الانتقالي، فعلى سبيل المثال، تم بهدوء حل مشكلة إحالة القيادي بالمقاومة الجنوبية منير اليافعي “أبواليمامة” إلى القضاء، وعاد الأخير إلى عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.

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