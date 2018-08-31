كانوا في طريقهم للحوثيين.. قوات أمريكية تسلم 3 مهربي سلاح إلى خفر السواحل اليمني

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، الخميس، تسلمها 3 من مهربي السلاح من قوات أمريكية عاملة في خليج عدن جنوب اليمن.

وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء خالد القملي، في تصريح لوسائل إعلام مختلفة، إن قواته تسلّمت من المدمرة الأمريكية “يو إس إس غيسون دونهام” 3 يمنيين من مهربي السلاح.

وأضاف القملي أن المهربين اعتقلوا وبحوزتهم مئات القطع من بندقية “كلاشينكوف”، مشيرًا إلى أنهم كانوا على متن قارب يحمل أسلحة مقدمة من إيران إلى جماعة الحوثي.

وبين أن القارب المضبوط كان قادمًا من دولة أفريقية، ومتجهًا إلى سواحل الحديدة، غربي البلاد.

ولفت إلى أن قوات خفر السواحل اليمنية “ستفتح تحقيقًا مع المهربين الثلاثة، بإشراف وتعاون دولي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن قوات البحرية الأمريكية تمكنت من ضبط قارب محمل بالأسلحة في خليج عدن.

وأكدت الوزارة مصادرة مئات الأسلحة الخفيفة من على متن قارب في خليج عدن، لافتة إلى أن العملية نفذها طاقم المدمرة “يو إس إس غيسون دونهام”.