بن دغر: تقرير الأمم المتحدة اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، إن “التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، اعتمد على تقارير مضللة، وكاذبة، ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية، والتقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن.”

التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، أعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية. التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن. pic.twitter.com/PSXbvVY1FQ — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) August 30, 2018

وأضاف عبر حسابه على تويتر قائلًا:”من غير المعقول أن يُغفل التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انقلاب ميليشيات الحوثيين على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن على أنها صراع على السلطة بين طرفين”.

من غير المعقول أن يغفل التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن صراع على السلطة بين طرفين. pic.twitter.com/qkcIG4Z1wX — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) August 30, 2018

وأكد بن دغر في تغريدة أخرى أن “التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في بلادنا، ونهب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا مليارات الدولارات، وتدمير المدن، والمجازر ضد الأبرياء، وتجب إعادة النظر في التقرير، والتزام الحياد بمبادئ الأمم المتحدة”.

التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان أستند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في بلادنا ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء. يجب إعادة النظر في التقرير والتزام الحياد بمبادئ الأمم المتحدة. pic.twitter.com/eZu3XneD0S — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) August 30, 2018

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن “ميليشيات الحوثيين لم تكن يومًا جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار، والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة -في إطار مشروعها التوسعي – السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية”.