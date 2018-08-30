اليمن.. مقتل مسؤول بوكالة الأنباء اليمنية في قصف للحوثيين

ذكر مصدر عسكري حكومي، بأن مدير عام فرع وكالة “سبأ” الرسمية للأنباء بمحافظة البيضاء في اليمن، قُتل أثناء تغطيته للمعارك في مديرية ردمان شمالي المحافظة.

وأوضح المصدر، أن الصحفي أحمد الحمزي، قُتل في قصف مدفعي شنه (الحوثيون)، على موقع للقوات الحكومية في منطقة يسبل بمديرية ردمان، مشيرًا كذلك بأن أحد مرافقي الحمزي قُتل في القصف.

وفي وقت سابق، أصيب الحمزي بجروح متوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب الحوثيين، أثناء تغطيته للمعارك في منطقة حوران بالمحافظة.

وقبل أسبوعين، قتل صحفي يدعى أحمد المصعبي، أثناء تغطيته للمعارك في مديرية الملاجم جنوب مديرية ردمان وسط البيضاء.