بعد لقاء غريفث في عمان.. هل يشارك “الانتقالي الجنوبي” في المحادثات اليمنية بجنيف؟

بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، جهود حل الأزمة اليمنية، خصوصًا مع اقتراب موعد مباحثات السلام في جنيف، مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزبيدي وغريفيث، الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي، على موقعه الرسمي، إنه “لمس تفهمًا كاملًا وانفتاحًا جيدًا من المبعوث الأممي، فيما يخص القضية الجنوبية، ورغبته الشديدة في حلها بشكل عادل”.

وأضاف الموقع أن الزبيدي “رحب بتوجه غريفيث، تجاه إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مشاورات أو حوارات أو مفاوضات تناقش القضية الجنوبية، تحت سقف الأمم المتحدة، مبديًا موافقته المبدئية غير المشروطة على المشاركة بالمشاورات القادمة، من أجل إيجاد صيغة لجولة مفاوضات جديدة”.

ولم يذكر المجلس مزيدًا من التفاصيل، بخصوص إمكانية مشاركته في المباحثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، التي دعت إليها الأمم المتحدة، في السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل، في جنيف.

لكن مصادر خاصة، في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، قالت لـ”إرم نيوز”، إن “المجلس أبدى استعداده غير المشروط للمشاركة في مباحثات جنيف الأسبوع المقبل، لكن موضوع هذه المباحثات المقبلة والبت في مشاركته فيها من عدمه، لم تُحسم بعد، خصوصًا أن هنالك لقاء آخر في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، بين قيادة الانتقالي الجنوبي، ومارتن غريفيث”.