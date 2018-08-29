غريفيث: حزب المؤتمر الشعبي سيشارك في محادثات جنيف المقبلة

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني سيشارك في المحادثات اليمنية، المزمع عقدها الأسبوع المقبل في جنيف، بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأشار غريفيث، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “سكاي نيوز عربية”، مساء يوم الأربعاء، إلى أن المحادثات المقبلة “هي بين طرفي الحكومة اليمنية والحوثيين، بناءً على القرار الأممي رقم 2216، الذي يطالب كلا الطرفين أن يكون هناك حلّ وتسوية شاملة، لكنْ هذان الطرفان يجلبان طيفًا شاملًا من المكونات السياسية”.

وأكد أن “هناك رغبة من قبل الطرفين المشاركين في المحادثات لحلّ النزاع، وإعادة الاستقرار في اليمن، ومحاربة التطرف والتشدد”، معربًا عن أمله في أن يفي الحوثيون وكل الأطراف باتفاقاتهم، التي قال “إنها ستعمل بشكل جيد إذا احترمتها كل الأطراف”، مطالبًا “الحوثيين باحترام ذلك”.

ومن المقرر أن تنطلق محادثات السلام اليمنية، التي دعت إلى عقدها الأمم المتحدة، في السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل في جنيف، تمهيدًا للوصول إلى تسوية سياسية وسلام شامل في اليمن.