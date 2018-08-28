الحكومة اليمنية: التقرير الأممي يفتقد الدقة والحيادية

قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن الكثير من الفقرات في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن “تفتقد الدقة والحيادية”.

وخلص تقرير أصدره فريق خبراء مفوّض من المجلس إلى أن أفرادًا من الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي وأفرادًا في سلطات الأمر الواقع (الحوثيون) “ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييم تجريه محكمة مختصة ومستقلة”.

وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان لها، إن “التقرير كان صادمًا في كثير من فقراته، التي تفتقد الدقة والحيادية”، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.

واتهمت الفريق القائم على التقرير بـ”تجاوز الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان”، بحسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول.

وقالت إنها سترد على التقرير عقب الانتهاء من دراسته، وذلك عبر الآليات الرسمية.