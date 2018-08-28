من هو عبدالكريم أمير الدين الحوثي الذي قتل في غارة للتحالف بالحديدة؟

كشف وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، عن مقتل عبدالكريم أمير الدين الحوثي في غارة جوية لطائرات التحالف العربي في محافظة الحديدة.

وقال القديمي في تغريدة: “عبدالكريم الحوثي يأكل تفاحًا في غارة جوية في محافظة الحديدة وميليشيات الحوثي تتحفظ عن إعلان مقتله اللي بعده تهامه نهاية الكهنوتيين ..”.

عبدالكريم الحوثي يأكل تفاح في غارة جوية في محافظة #الحديدة ومليشيات الحوثي تتحفظ عن الاعلان بمقتله الي بعده #تهامه نهاية الكهنوتيين .. pic.twitter.com/2PMrdIytax — وليد القديمي (@waleedQudaimi) August 26, 2018

وعبدالكريم أمير الدين الحوثي قيادي بارز في الجماعة الحوثية، وهو عم زعيمها عبدالملك الحوثي.

وورد اسم عبدالكريم أمير الدين الحوثي في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة المطلوبين الــ40 التي أعلنتها السعودية في وقت سابق.

ويعد عبدالكريم الرجل الأول وصاحب القرار العسكري والسياسي للحوثيين في صنعاء.

ولم تعلن جماعة الحوثي عن مقتل الرجل.