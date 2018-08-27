التحالف العربي: نستغرب تسويق الرواية الحوثية “الباطلة” للمجتمع الدولي

اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، مسؤولين في الأمم المتحدة بـ”الاستجابة لضغوط” الحوثيين في هذا البلد، و”تسويق رواية” هؤلاء المتمردين حول الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف، وزعمهم بأنها تسببت بمقتل مدنيين.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في الرياض، إن “بعض المسؤولين الأمميين”، يتخذون “مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة حول ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة”، مضيفًا، “هذه أحكام مسبقة (…) وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي”.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أعلن الجمعة، أنّ ما لا يقل عن 26 طفلًا و4 نساء قتلوا، الخميس، في غارتين للتحالف، مطالبًا بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي تستهدف مدنيين في البلد الغارق في الحرب.

واعتبر المالكي أن تصريحات لوكوك “قد تكون (…) استجابة للضغوط” التي ذكر أن المتمردين في اليمن يمارسونها على المنظمات الأممية، مضيفًا: “لا توجد حرب من دون أضرار جانبية”.