رغم قرار إحالته إلى القضاء.. هكذا استُقبِل القيادي الجنوبي “أبواليمامة” في عدن (فيديو وصور)

‎وصل القيادي في المقاومة الجنوبية؛ قائد اللواء الأول – دعم ومساندة في الحزام الأمني، العميد منير اليافعي المعروف بلقب “أبو اليمامة”، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

‎واستقبل “أبواليمامة” في عدن بحفاوة تعكس شعبيته الجارفة في العاصمة المؤقتة ومناطق جنوب اليمن، ‎وكان في استقبال القيادي الجنوبي عدد من قيادات المقاومة.

‎ويأتي ذلك بينما وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في وقت سابق هذا الشهر، بإحالة “أبواليمامة” وقيادي جنوبي آخر، إلى القضاء، بتهمة تحمل مسؤولية الاعتداء على حفل تخرج طلبة بالكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.

‎وقوبل القرار بغضب شعبي في مناطق الجنوب حيث يرى كثيرون أن قياداتهم مستهدفة من قبل أطراف مقربة من هادي ويدينون بالولاء لجماعة الإخوان الساعية لتحقيق مكاسب ونفوذ وسط فوضى الحرب في اليمن.

وأبدى كثيرون استغرابهم من تحميل أبو اليمامة مسؤولية اعتداء حدث وهو خارج البلاد.

‎ويتمتع القياديان المحالان إلى القضاء ‎وهما “أبو اليمامة”، وعبدالناصر راجح البعوة “أبو همام” بشعبية كبيرة في عدن، لدورهما المشهود في إعادة فرض الأمن والاستقرار بالمدينة.