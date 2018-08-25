قيادي في الجيش اليمني يكشف حقيقة هرب عبدالملك الحوثي عبر مطار صنعاء

قال قيادي عسكري كبير في الجيش اليمني، السبت، إن زعيم الجماعة الحوثية، عبدالملك الحوثي، أصبح محاصراً في معقله بمنطقة مران، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، و”لا مفرّ له للهروب”.

وأشار قائد لواء العروبة، التابع لقوات الجيش اليمني، اللواء، عبدالكريم السدعي، إلى أن ما تنقله وسائل الإعلام المحلية، عن مغادرة زعيم الحوثيين عبر مطار صنعاء، “غير صحيح”.

وأكد أن العملية العسكرية الجارية بمحافظة صعدة، مستمرة، وتسير في الاتجاه الصحيح، ولن تتوقف إلا بـ”قطع رأس الأفعى، وتحقيق النصر العظيم، ورفع علم الجمهورية اليمنية على أعلى جبل في مران”.

وقال السدعي في حديثه للموقع الرسمي للجيش اليمني، إن الدولة ماضية ومصرّة على تحرير كل شبر في هذا الوطن، ورفع الظلم والظلام عن الشعب اليمني. مشيداً بدور قوات التحالف العربي في إسناد اليمنيين ضد المليشيات الحوثية، في عمق محافظة صعدة، ومختلف الجبهات التي قال إنها “أصبحت تتهاوى بشكل متسارع”.