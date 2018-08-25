نجاة قائد عسكري يمني كبير من محاولة اغتيال في عدن

نجا مسؤول عسكري يمني كبير، اليوم السبت، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة عدن.

وأصدرت قيادة اللواء الأول حماية رئاسية بيانًا حول الواقعة، موضحة أن القيادي المستهدف هو قائد اللواء، العميد ركن سند الرهوة، وقد تم الاعتداء بعبوة ناسفة استهدفت موكبه يوم السبت.

وجاء في البيان: “تعرض اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018م – القائد البطل ، العميد الركن/ سند عبدالله الرهوة – قائد اللواء الأول حماية رئاسية؛ على الخط الرابط بين مدينتي البريقاء – الشعب لحادث استهداف بعبوة ناسفة… ولم يسفر الحادث عن خسائر تذكر..”.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية عن مصدر أمني قوله إن العميد الرهوة لم يتعرض لإصابات بجسده، ولحقت بمركبته بعض الأضرار.

وكان العميد الرهوة قد نجا العام الماضي من محاولة اغتيال، غرب مدينة عدن، نفذها مسلحون كانوا يستقلون طقمًا عسكريًا.